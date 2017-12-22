Накануне Нового года в Ростове бездомным раздадут горячую еду и сладкие подарки





В Ростове накануне Нового года бездомных накормят горячим обедом и раздадут сладкие подарки. В преддверии праздника общественная организация «Ростов без наркотиков» по традиции проводит благотворительную акцию.



29 декабря в столовой под открытым небом на западном развороте в районе центрального рынка бездомным и малоимущим предложат горячую еду и чай. Сейчас волонтеры просят ростовчан присоединиться к акции. Помочь может каждый желающий, поделившись продуктами, средствами гигиены, тёплой одеждой. Последняя сейчас очень нужна людям, оставшимся без крова.

- Просим оказать нам помощь в этом добром деле. Нужно 110 бананов, 110 апельсинов, 120 яблок и 220 мандаринов, - сообщил руководитель общественной организации Станислав Горяинов.



Вместе с тем добровольцы собирают подарки ребятам из детского дома на улице Алмазной, 4, который они посетят с концертной программой 28 декабря. Нужны конфеты, фрукты, печенье и другие сладости.



