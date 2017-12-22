Авторизация

Регистрация


  • USD 58.20
  • EUR 69.09
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Накануне Нового года в Ростове бездомным раздадут горячую еду и сладкие подарки

Накануне Нового года в Ростове бездомным раздадут горячую еду и сладкие подарки

В Ростове накануне Нового года бездомных накормят горячим обедом и раздадут сладкие подарки. В преддверии праздника общественная организация «Ростов без наркотиков» по традиции проводит благотворительную акцию.

29 декабря в столовой под открытым небом на западном развороте в районе центрального рынка бездомным и малоимущим предложат горячую еду и чай. Сейчас волонтеры просят ростовчан присоединиться к акции. Помочь может каждый желающий, поделившись продуктами, средствами гигиены, тёплой одеждой. Последняя сейчас очень нужна людям, оставшимся без крова.
- Просим оказать нам помощь в этом добром деле. Нужно 110 бананов, 110 апельсинов, 120 яблок и 220 мандаринов, - сообщил руководитель общественной организации Станислав Горяинов.

Вместе с тем добровольцы собирают подарки ребятам из детского дома на улице Алмазной, 4, который они посетят с концертной программой 28 декабря. Нужны конфеты, фрукты, печенье и другие сладости.

Накануне Нового года в Ростове бездомным раздадут горячую еду и сладкие подарки

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.