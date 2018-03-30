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На Западном и на проспекте Нагибина в Ростове до 15 мая ограничат движение транспорта

На Западном и на проспекте Нагибина в Ростове до 15 мая ограничат движение транспорта

В Ростове в Западном жилом массиве ограничат движение транспорта. Из-за работ на теплотрассе в районе бульвара Дружбы с 23 апреля до 15 мая для транспорта будет закрыт участок дороги улица 2-я Краснодарская - проспект Коммунистический.

Кроме того, на время ремонта на железнодорожных путепроводах по улице Нансена 23, 24, 26 и 27 апреля с 23.00 до 5.00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Михаила Нагибина и улице Стадионной под путепроводом на Нансена.

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