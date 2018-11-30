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На трассах в Ростовской области сняли ограничения движения

На трассах в Ростовской области сняли ограничения движения
На трассах в Ростовской области сняли ограничения движения. Об этом 2 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В связи с ухудшением погоды движение транспорта запретили сразу по нескольким направлениям: Ростов-на-Дону - Таганрог, Азов - Ейск, Ростов-на-Дону - Азов, Азов - Староминская, Азов - Самарское и Ростов-на-Дону – Рогожкино. В воскресенье движение на этих участках полностью восстановили.

– Ограничения движения пассажирского транспорта полностью сняты. Ранее их вводили из-за ухудшения метеорологических условий, – прокомментировали в пресс-службе.

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