На трассах в Ростовской области сняли ограничения движения



На трассах в Ростовской области сняли ограничения движения. Об этом 2 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В связи с ухудшением погоды движение транспорта запретили сразу по нескольким направлениям: Ростов-на-Дону - Таганрог, Азов - Ейск, Ростов-на-Дону - Азов, Азов - Староминская, Азов - Самарское и Ростов-на-Дону – Рогожкино. В воскресенье движение на этих участках полностью восстановили.



– Ограничения движения пассажирского транспорта полностью сняты. Ранее их вводили из-за ухудшения метеорологических условий, – прокомментировали в пресс-службе.