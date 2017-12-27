На последних выходных 2017 года в Ростове будет тепло и дождливо



На последних выходных 2017 года в Ростове будет тепло и дождливо. Синоптики Росгидрометцентра сообщают, что в последние два дня уходящего года снега и мороза в донской столице не предвидится.



30 декабря, в субботу, ожидаются облачность и осадки в виде дождя. Днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов, ночная температура воздуха составит +1 градус. Ветер западный, 3 м/с.



В воскресенье, 31 декабря, пройдет дождь, будет пасмурная погода. В дневное время ожидается 6 градусов выше нуля. Ночью температура снизится до +1 градуса. Ветер северо-восточный, 2 м/с.



Фото: Денис Демков