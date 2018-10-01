Авторизация

Регистрация


  • USD 65.22
  • EUR 75.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На нескольких улицах Ростова ограничат движение и разрешенную скорость

На нескольких улицах Ростова снизят максимальную разрешенную скорость и ограничат движение.

С 4 октября по 1 ноября нельзя будет проехать на улице Штахановского в районе остановки «Лестница». Ограничение вводится из-за работ по окраске надземного пешеходного перехода.

С 6 октября в переулке Доломановском на промежутке от улицы Серафимовича до Темерницкой будет введено скоростное ограничение — не более 40 км/ч.
- Максимальную скорость движения снизили для обеспечения безопасности движения, - сообщили в департаменте автодорог Ростова-на-Дону.

С того же дня запретят остановку транспорта на Текучева, 149 и Соколова, 96.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.