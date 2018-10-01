На нескольких улицах Ростова ограничат движение и разрешенную скорость

На нескольких улицах Ростова снизят максимальную разрешенную скорость и ограничат движение.



С 4 октября по 1 ноября нельзя будет проехать на улице Штахановского в районе остановки «Лестница». Ограничение вводится из-за работ по окраске надземного пешеходного перехода.



С 6 октября в переулке Доломановском на промежутке от улицы Серафимовича до Темерницкой будет введено скоростное ограничение — не более 40 км/ч.

- Максимальную скорость движения снизили для обеспечения безопасности движения, - сообщили в департаменте автодорог Ростова-на-Дону.



С того же дня запретят остановку транспорта на Текучева, 149 и Соколова, 96.