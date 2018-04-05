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На границе с Украиной в Ростовской области образовались пробки

На границе с Украиной в Ростовской области образовались пробки

В Ростовской области в пунктах пересечения границы с Украиной образовались пробки. Самый большой затор возник на МАПП Донецк.
О затрудненном движении на границе днём 7 апреля сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.

В настоящее время очереди на пересечение границы на МАПП Донецк ожидают порядка двух десятков автомобилей. Возникновение затора связано с увеличившимся потоком людей и автомобилей накануне большого православного праздника - Пасхи.

Кроме того, сотрудники сопредельного пункта пропуска Изварино не справляются с наплывом пешеходов и машин. Мощности украинского МАПП гораздо ниже, чем нового российского. При этом пробки на въезд в Россию нет.

Водителям, пересекающим границу с Украиной, рекомендуют воспользоваться другими пунктами пропуска. Однако МАПП Донецк является крайним на границе с Луганской Народной Республикой. Чтобы пересечь границу в другом месте, водителям придётся делать крюк.

Небольшой затор также образовался на пункте пропуска Авило-Успенка в Матвеево-Курганском районе.

Добавим, что в период праздников традиционно увеличивается поток людей, направляющихся в Украину. Накануне Пасхи жители Ростовской области стремятся навестить родственников, посетить могилы родных.

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