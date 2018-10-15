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На двух участках в Ростове ограничат движение транспорта

На двух участках в Ростове ограничат движение транспорта
В Ростове на двух участках дорог ограничат движение транспорта. На улице Всесоюзной на участке от Портовой до Малиновского нельзя будет проехать по северной стороне. Для движения будет закрыта одна полоса. Ограничение вводится с 8 ноября по 8 декабря.
- Схема движения меняется в связи с производством работ по замене опор освещения, - сообщили в администрации Ростова.

Кроме того, на время аварийных ремонтных работ будет закрыт переезд на Мечникова. Ограничение вводится с 8 часов утра 27 октября до 18 часов 28 октября. Работы производит «Ростовская дистанция пути».

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