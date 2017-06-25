На Дону задержали участника группового изнасилования, скрывавшегося от следствия 11 лет





В Ростовской области задержали 33-летнего Никиту Лукьянова, скрывавшегося от следствия 11 лет. Мужчина был объявлен в федеральный розыск 4 июля 2006 года за групповое изнасилование.



2 июля 2006 года Лукьянов вместе с пятью своими знакомыми в течении семи часов насиловали девушку в одно из квартир на улице Прядильная в Москве. Насильники били свою жертву и угрожали расправой, в случае, если она попытается оказать сопротивление.



В отношении Лукьянова было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношекнию к потерпевшей или к другим лицам». 4 июля 2006 года он был объявлен в федеральный розыск.

- В ходе расследования уголовного дела стало известно, что Лукьянов находится на территории Украины, - рассказал источник Rostov.ru. - В конце июня 2017 года появилась информация о том, что разыскиваемый готовится пересечь границу.



Как только Лукьянов оказался на территории России, его задержали. Операция проводилась при участии сотрудников ГУ МВД Москвы и донского главка, а также центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности.



По словам задержанного, шесть лет он скрывался на территории города Новороссийска, а последующие годы в украинском Алчевске.