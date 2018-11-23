На Дону скрываются больше двух сотен преступников из ДНР и ЛНР



Недавно портал правовой статистики Генпрокуратуры России опубликовал криминальный рейтинг регионов. Данные приведены на сентябрь 2018 года. По количеству совершенных преступлений Ростовская область второй год подряд занимает в нём шестое место.



В 2012-2013 годах донской регион был в этом рейтинге на 14-м месте. С 2014 года рост преступности пошёл вверх. В 2014-м и 2015 году Ростовская область вышла уже на 9-е место, в 2016-м - на 8-е место и вот в 2017-м оказалась на 6-м. Рост определяет в основном увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений. По данным Генпрокуратуры РФ, в Ростовской области в 2017 году на 66,2% возросло число особо тяжких преступлений, по этому показателю регион также на 6-м месте в России.



Недобрые соседи



Эксперты связывают растущий с 2014 года уровень преступности с соседством неспокойных регионов юго-восточной Украины. С началом войны на граничащих с Ростовской областью территориях повысилась криминогенная обстановка. Правоохранительная система в непризнанных республиках была разрушена, в каждом городе действовала своя власть, не подчинявшаяся никому.



По данным источника Rostov.ru, с сентября 2014-го по январь 2018 года в ЛНР и ДНР без вести пропали более 700 человек. Незаконных случаев завладения автомобилями за этот период - более четырех тысяч единиц. Что касается грабежей, разбоев, мародёрства, то эти цифры заоблачные. Судя по статистике, на территориях непризнанных республик безнаказанно грабили, убивали и насиловали. Фактическая власть там принадлежит людям, в руках которых - оружие. По информации источника, сейчас на территории России находятся более 500 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления на территориях непризнанных республик и объявленные там в розыск. Примерно половина из них осела в Ростовской области.

- Грабители и убийцы, оказавшиеся на территории России, становятся обычными гражданами, приехавшими в поисках лучшей жизни. И они её здесь находят, учитывая, что в ДНР-ЛНР им грозят тюрьма или даже смертная казнь, - говорит источник. – Эти люди получают российское гражданство и живут обычной жизнью.



Между тем список лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории республик, есть в распоряжении правоохранительных органов РФ. Но оснований привлечь их нет. Зачастую эти люди едут в Россию, прихватив с собой оружие. И это один из источников роста преступности.

- Нет никаких нормативных актов, которые позволяли бы не впустить в страну этих людей или арестовать здесь, - поясняет источник. - По документам они абсолютно чисты, и об их криминальном прошлом может никто никогда не узнать.



Сразу вспоминается громкая история, которая произошла в ноябре 2014 года. Тогда впервые с начала войны на Украине было объявлено перемирие. И воины потянулись в Ростов, отдохнуть от обстрелов и бомбёжек. Один из таких солдат расстрелял из ручного противотанкового гранатомета кафе. По счастливой случайности никто не пострадал. На допросе мужчина упорно твердил, что нашёл РПГ. Позже стало известно, что трофей он притянул из Донбасса, где воевал на стороне ополченцев.



Ворон ворону глаз не выклюет



Теперь - о том, почему преступники избегают наказания на родине и беспрепятственно покидают территорию республик, отправляясь в новую российскую жизнь.

«Фактическое состояние криминогенной обстановки в самопровозглашенных республиках напряженное, обусловлено это тем, что кадрового состава, обученного для работы в правоохранительной системе, в достаточной мере не хватает, на службу в правоохранительные органы принимаются граждане, наркозависимые, склонные к свершению преступлений или совершавшие их ранее. На руководящие должности назначаются лица, не имеющие ни должного образования, ни опыта в работе, которые впоследствии используют служебное положение для совершения преступлений в составе организованных групп», - это фрагмент документа, оказавшегося в распоряжении Rostov.ru. То есть преступники ловят преступников, точнее, не ловят.



Обмен преступниками



Аналогичный процесс идет и в обратном направлении. Лица, совершившие тяжкие преступления в России, бегут на Донбасс. По информации источника Rostov.ru, только в 2018 году на границе Ростовской области перехватили 50 человек, находившихся в федеральном розыске. А скольким удалось затеряться на просторах непризнанных республик, неизвестно.

«…были установлены факты, когда высокопоставленные руководители самопровозглашенных республик, силовых и правоохранительных органов препятствуют установлению местонахождения вышеуказанных лиц, привлекают их на службу в народную милицию и правоохранительные органы, оказывают открытое покровительство вышеуказанным лицам, с предоставлением им огнестрельного оружия и полномочий в пределах своих непризнанных республик», - ещё одна выдержка из того же документа.



В этом плане показательная история «хованской бойни». Один из её активных участников - 39-летний Георгий Макарьев - был объявлен в международный розыск. Однако это не помешало ему вести обычный образ жизни… в Донбассе. Там он участвует в публичных мероприятиях, раздает интервью, даже перерезал ленточку, открывая спортивный зал единоборств в Луганске вместе с главой республики Игорем Плотницким. Участникам церемонии Макарьев был представлен командующим ОО «Народная армия Донбасса».



В 2015 году Украина отказалась от участия в системе розыска преступников. Обмен данными между МВД двух стран о лицах, совершивших преступления, прекратился. Таким образом и те, кто совершил преступления на Украине, могут беспрепятственно попасть в Россию, избежав наказания.



Власть без правосудия



В республиках уголовники из России также получают паспорта непризнанных республик, становясь полноправными членами общества. На них регистрируют украденные или «отжатые» автомобили, берут на работу в правоохранительные органы. Власть без правосудия – именно такая система управления сложилась в непризнанных ДНР и ЛНР.



Человек, совершивший преступление и оставшийся безнаказанным, со временем уверует в том, что и впредь все будет сходить ему с рук. Такие люди опасны. Следующее преступление - лишь вопрос времени. Недаром выдающийся ирландский драматург Бернард Шоу называл безнаказанность самым большим преступлением.