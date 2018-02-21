На Дону разыскивают освободившегося из мест лишения свободы мужчину



На Дону разыскивают освободившегося из мест лишения свободы мужчину. 55-летний Александр Артамонов подозревается в уклонении от административного надзора.



На вид мужчине - примерно 55-60 лет, рост - 175-185 сантиметров, телосложение худощавое, седые волосы средней длины. Есть несколько татуировок: на мизинце левой руки – «перстень», на безымянном – «6», на среднем – «9», на указательном – «1»; на запястье левой руки – «кость 5-ка»; на предплечье левой руки - рисунок «Трайбл»; на левом плече - тату «Трайбл»; на правом плече - рисунок «девушка с розой»; на коленях - «шестиконечные звезды».



Все, кто обладает какой-либо информацией об Александре Артамонове, могут позвонить по номерам: 8-918-554-99-02, 8-999-471-15-33.