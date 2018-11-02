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На Дону ОРВИ заболели более 10 тысяч человек

На Дону ОРВИ заболели более 10 тысяч человек
В Ростовской области на 4 ноября зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в настоящее время заболеваемость в области на 37,7% ниже эпидемического порога.
- На неэпидемическом уровне сохраняется заболеваемость и в Ростове-на-Дону, где зарегистрировано более 3,4 тысячи случаев, - сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом за прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ были госпитализированы 3,2% от общего числа заболевших.

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