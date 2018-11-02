На Дону ОРВИ заболели более 10 тысяч человек



В Ростовской области на 4 ноября зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.



По данным ведомства, в настоящее время заболеваемость в области на 37,7% ниже эпидемического порога.

- На неэпидемическом уровне сохраняется заболеваемость и в Ростове-на-Дону, где зарегистрировано более 3,4 тысячи случаев, - сообщили в Роспотребнадзоре.



При этом за прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ были госпитализированы 3,2% от общего числа заболевших.