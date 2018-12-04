На Дону археологи впервые нашли чашу со звездой Давида



В Азове археологи обнаружили несколько необычных находок. Об этом рассказали сотрудники местного музея-заповедника 6 декабря.



Во время исследования средневековых строений учёные нашли донце поливной чаши производства местных гончаров. На обратной её стороне была прорезана шестиконечная звезда Давида.



Такие рисунки на посуде встречаются крайне редко. Изображение звезды Давида вообще было обнаружено впервые. Помимо прочего, на раскопках попались три сфероконуса.







- Интересно, что все сосуды найдены в разных местах. Один — в хозяйственной яме, два других — под мостовой, - рассказывает Андрей Масловский, завотделом археологии музея. - Это говорит о том, что занятия населения на этом участке — рядом с пекарнями — не менялось на протяжении длительного времени. Все находки концентрируются вокруг производственных печей.