Муниципальная служба дорожного хозяйства Пролетарского района области приобретает автомобиль за 1,5 млн руб.



Служба градостроительной деятельности и дорожного хозяйства Пролетарского района Ростовской области приобретает автомобиль почти за 1,5 млн руб. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Средства на покупку выделяются из районного бюджета.



Автомобиль для обслуживания руководства муниципального автономного учреждения должен соответствовать ряду характеристик. Так, например, объем двигателя не менее 2.0 литров, мощность не менее 144 лошадиных сил, наличие антиблокировочной системы ABS, системы помощи при экстренном торможении, фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой активного контроля траектории движения (АТС), системой помощи при старте в гору (HAS) и другими опциями.



Для полного комфорта условиями закупки предусматривается подогрев сидений, подушки безопасности, аудиосистема, круиз-контроль и прочие приятные мелочи. Автомобиль для чиновников должен быть черного, серебристого, серого или темно-зеленого цвета.

Согласно заявленным требованиям, муниципальные чиновники собираются приобрести внедорожник «Ниссан Икс-Трейл».



Стоит отметить, что жители Пролетарского района неоднократно возмущались в соцсетях состоянием дорог в районе. Чиновники же закупают, по всей видимости, внедорожник, чтобы с комфортом передвигаться по этому бездорожью.



Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 января. Победитель, который поставит муниципальной организации автомобиль, определится 23 января.