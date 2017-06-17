Из-за задержки оплаты работ из Ростова уходят подрядчики, ремонтирующие городские улицы





В Ростове плановые сроки по ремонту дорог могут быть сорваны. Из города из-за неоплаты работ уходят подрядчики.

В апреле Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова заключила контракты на ремонт ряда улиц в Западном и Северных районах донской столицы. Конкурс выиграли «ДРСУ-Дон», «Стройавтодор», «Дорстрой».



Так, «ДРСУ-Дон» до 20 октября должно было отремонтировать улицы Бодрую, Борко, Добровольского, Волкова (ул. Борко - мост в створе ул. Белорусской), Евдокимова (ул. Бодрая - пр. Космонавтов), Б. Комарова (северная сторона - ул. Добровольского - ул. Баграмяна). Стоимость работ составляла более 130 млн рублей.



На Западном дороги ремонтировал «Стройавтодор». Договор с компанией также заключили в апреле. Подрядчик должен был отремонтировать улицы: 339-й Стрелковой Дивизии, Еременко (ул. Мичуринская - ул. Малиновского), Зорге (ул. 339-й Стрелковой Дивизии - ул. Еременко), Содружества (ул. 339-й Стрелковой Дивизии - ул. Еременко). Контракт с организацией заключили на сумму более 87 млн рублей. Работы должны быть завершены до конца года.



Как рассказал Rostov.ru источник, знакомый с ситуацией, подрядчики ушли из Ростова из-за неоплаты контрактов. Работы финансируются из трёх бюджетов – федерального, регионального и местного. Муниципалитет свою часть денег выплатил, отмечает источник. Однако эта часть составляет лишь небольшой процент от общей суммы.



В настоящее время названные организации работают в области. Подрядчики выполняют работы в Азове, Таганроге, на федеральных и региональных трассах, на выезде из Ростова.



Так, давно не видно рабочих и техники на улице Зорге. Ранее здесь сняли верхний слой асфальта, на этом дело встало. Не ведутся работы и на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Около месяца назад рабочие заасфальтировали лишь участок на кольце и в районе пересечения 339-й Стрелковой Дивизии с Зорге.