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Из-за сильного снегопада и нечищеной взлетно-посадочной полосы в Платове задерживаются несколько рейсов

Из-за сильного снегопада и нечищеной взлетно-посадочной полосы в Платове задерживаются несколько рейсов

Утром 1 марта четыре рейса были задержаны из-за погодных условий и нечищеной взлетно-посадочной полосы. Пассажиры несколько часов сидят в самолетах, которые не допускают ко взлету.

Так, на два с половиной часа задерживается вылет самолета из Ростова в Санкт-Петербург и на три часа - рейс, следующий в Москву.
Пассажиры московского рейса рассказывают, что им пришлось просидеть в салоне самолета около двух часов. Потом их вообще высадили и предложили подождать еще, так как взлетно-посадочная полоса не готова и не посыпана реагентом.
- В настоящее время задерживается вылет двух рейсов в Москву, один рейс ушёл на посадку в Краснодар, - сообщила сотрудник Департамента стратегических коммуникаций международного аэропорта Платов Ольга Ладейщикова.

Представитель аэропорта отметила, что в то же время в ростовском аэропорту приземлились рейсы из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

На данный момент в среднем рейсы задерживаются на два часа.

Задержка рейса — это не единственная трудность, с которой столкнулись пассажиры Платова. Люди, прилетевшие в Ростов ночью, часами не могут попасть в город. Маршрутки из аэропорта едут забитые «под завязку» и с огромным интервалом, такси практически невозможно дождаться, а частные водители берут по 2-2,5 тысячи рублей за поездку. В итоге транспортная коммуникация не прошла проверку снегом и большим пассажиропотоком.

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