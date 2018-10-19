Из Ростова в Керчь направили комплекс для оценки повреждения колледжа после взрыва



Из донской столицы в Керчь направили диагностический комплекс «Стрела-П» для оценки состояния несущих конструкций здания учебного заведения. Об этом 21 октября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Комплекс предназначен для мониторинга и выяснения степени повреждения сооружений. Также донские специалисты спрогнозируют динамику дальнейшего изменения технического состояния здания колледжа после теракта. Оценка состояния здания займет около семи дней.



На месте продолжают работать ростовские психологи. Они помогают родным погибших и пострадавшим преодолеть стресс.



Напомним, трагедия в Крыму произошла 17 октября. 18-летний студент вошел в колледж и начал расстреливать сотрудников и учащихся. После этого он привел в действие взрывное устройство.



В результате 21 человек погиб, ещё около 50 находятся в больницах.



После трагедии ростовчане пришли к импровизированному мемориалу и возложили цветы в память о погибших.