Авторизация

Регистрация


  • USD 65.81
  • EUR 75.32
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова в Керчь направили комплекс для оценки повреждения колледжа после взрыва

Из Ростова в Керчь направили комплекс для оценки повреждения колледжа после взрыва
Из донской столицы в Керчь направили диагностический комплекс «Стрела-П» для оценки состояния несущих конструкций здания учебного заведения. Об этом 21 октября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Комплекс предназначен для мониторинга и выяснения степени повреждения сооружений. Также донские специалисты спрогнозируют динамику дальнейшего изменения технического состояния здания колледжа после теракта. Оценка состояния здания займет около семи дней.

На месте продолжают работать ростовские психологи. Они помогают родным погибших и пострадавшим преодолеть стресс.

Напомним, трагедия в Крыму произошла 17 октября. 18-летний студент вошел в колледж и начал расстреливать сотрудников и учащихся. После этого он привел в действие взрывное устройство.

В результате 21 человек погиб, ещё около 50 находятся в больницах.

После трагедии ростовчане пришли к импровизированному мемориалу и возложили цветы в память о погибших.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.