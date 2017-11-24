Иван Ургант вручил новоселам первые ключи от квартир в микрорайоне «Красный Аксай»





Ростовчане отпраздновали новоселье с Иваном Ургантом благодаря группе компаний «ЮгСтройИнвест».



25 ноября владельцы жилья в торжественной обстановке получили ключи от квартир в домах микрорайона «Красный Аксай» - литеров 1 и 2. Два дома комплекса были построены точно в срок и уже полностью готовы к въезду жильцов. В подъездах их встречают консьержи, каждая квартира с предчистовой отделкой оснащена индивидуальным отоплением. В «ЮгСтройИнвесте» позаботились о том, чтобы каждый житель нового микрорайона ни в чем не нуждался.

- Еще год назад мы вместе с губернатором Ростовской области и главой администрации города Ростова заложили первые символические камни, - поделился генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. – Сейчас мы видим прекрасно обустроенный комплекс, готовый принять первых жителей. В этом году мы вместе с домами в срок построили детский сад. В 2018 году мы планируем построить еще один сад на 100 мест.







В «Красном Аксае» есть все для комфортной жизни: прогулочная зона с фонтаном, игровыми комплексами и арт-объектами. Также здесь расположился первый в Ростовской области роллердром. В распоряжении жильцов домов будут крытый фитнес-зал, детские площадки.



Поздравить первых жильцов микрорайона пришли глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева. Гости высоко оценили уникальный подход группы «ЮгСтройИнвест» к строительству многоквартирных домов.

- Подобных комплексов мы еще не строили, - отметил Виталий Кушнарев. – Этот микрорайон является ярким примером полицентричности развития донской столицы. Надеюсь, что таких объектов будет все больше и больше.







Ольга Тимофеева отметила, что новый жилой комплекс – настоящий подарок для жителей, который они должны ценить и беречь.

- В моем детстве не было таких красочных детских площадок и скверов. Видно, что строили с душой для себя и на века. Ко всем жителям города у меня большая просьба беречь то, что у них есть.



В честь новоселья «ЮгСтройИнвест» организовал настоящий праздник с живой музыкой, играми и мастер-классами. В рамках празднования жильцы поучаствовали в лотереях, смогли сфотографироваться и получить угощения. Самых маленьких жителей развлекали аниматоры и клоуны. Также группа компаний провела конкурс на название новой прогулочной аллеи. Победительницей стала Екатерина Рекус, предложившая назвать аллею «Сердце Красного Аксая».







Новоселы, семья Соловьевых, не скрывали своего восторга на празднике.

- Мы хотим поблагодарить группу компаний «ЮгСтройИнвест» за комфорт, современность и уют в нашем новом доме. Это действительно микрорайон нового уровня, которому нет равных в Ростове.



Поздравить первых жителей с новосельем приехал телеведущий Иван Ургант. Он поздравил гостей праздника и поделился своими впечатлениями о новом жилом комплексе.

- Я первый раз в Ростове-на-Дону. Еще в самолете, подлетая к городу, мне показалось, что это Лас-Вегас. Присмотревшись, я увидел невероятной красоты башенные краны строящегося микрорайона и подумал: вот кому-то повезло! Семьи в этих квартирах будут жить радостно и счастливо, потому что эти дома строили с любовью.



«ЮгСтройИнвест» не останавливает свои работы ни на минуту. В начале 2018 года в микрорайоне будет введен в эксплуатацию еще один дом. Кроме этого, на двух гектарах территории жилого комплекса в скором времени появится школа на 1 100 мест. Проект на строительство учебного заведения уже введен в Федеральную программу «Жилище» и будет отвечать всем современным стандартам. С каждым новым домом в микрорайоне будут приумножаться детские площадки, игровые комплексы, скверы и спортивные площадки.







На сегодняшний день «ЮгСтройИнвест» стал победителем регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Группа компаний занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков России и является обладателем золотого знака «Надежный застройщик России-2017».



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» на участке площадью более 24 гектаров начала строительство микрорайона «Красный Аксай» в 2016 году. Всего будет построено 20 многоквартирных домов и шесть домов повышенного комфорта с панорамным видом на реку Дон. Проект планируется полностью реализовать в 2021 году.



