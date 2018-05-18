Этим летом пляж на левом берегу Дона в Ростове закроют для отдыха





В Ростове 1 июня официально начнётся купальный сезон. Как сообщили в администрации, в этом году в черте города определены четыре пляжа для отдыха. Это пляж «Дружба» на берегу реки Темерник в районе улиц Комарова/ Капустина, пляж острова Зелёный на берегу Дона у понтонного моста на 29-й Линии, пляж «Карьер» на берегу искусственного водоема по улице Пескова, 17.

- В 2018 году отдых на городском пляже на левом берегу реки Дон в районе Ворошиловского моста запрещён в связи с проведением работ по комплексному благоустройству территории парка «Левобережного», - сообщили в городской администрации.



В преддверии купального сезона в Управлении ГО и ЧС Ростова напоминают основные правила безопасности на воде. Ростовчан просят не заходить в водоёмы в состоянии алкогольного опьянения, не купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Также запрещается купаться в грозу и шторм, подплывать к проходящим судам, взбираться на технические предупредительные знаки, нырять в незнакомых местах, с лодок, мостов и обрывов, катать детей на лодках или катерах без спасательного жилета.



Добавим, что официально купальный сезон продлится до 1 октября. Муниципальные пляжи будут работать ежедневно с 10 до 20 часов.