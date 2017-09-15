Двоих уроженцев Ростовской области судят в Новосибирске за убийство беременной женщины



Двоих уроженцев Ростовской области судят в Новосибирске за убийство беременной женщины.



51-летнего Сергея Калинина и 47-летнего Олега Маркова обвиняют по нескольким статьям: «Организация убийства, совершенного в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, по найму», «Вымогательство, то есть требование передачи права на чужое имущество под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере», «Убийство по найму», «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину».



По версии следствия, 36-летнюю Наталью Зайченко жестоко убили в октябре 2016 года в Новосибирске. Расправиться с женщиной решил отец её бывшего супруга. После развода с мужем сибирячке досталась квартира и часть земельного участка. С этим бывший свёкор смириться не мог. Он требовал вернуть недвижимость, а затем начал угрожать экс-невестке.

Однако Наталья угрозы пенсионера игнорировала. Тогда 67-летний житель Новосибирска решил расправиться с женщиной. Мужчина нанял двоих уроженцев Ростовской области. Расплатиться за убийство с жителями Миллерово пенсионер собирался автомобилем «Лексус» и значительной суммой денег.



Исполнители начали следить за своей будущей жертвой. За несколько дней они узнали о привычках Натальи и её распорядке дня. Подготовившись, подсудимые подошли к ее машине и прокололи колесо авто. Когда женщина увидела поврежденную шину, к ней подбежал 47-летний Олег Марков. Злоумышленник набросился на жительницу Новосибирска. Он несколько раз ударил беременную женщину ножом в грудь и живот. Пострадавшая умерла на месте происшествия.



Выполнив «заказ», подозреваемые вернулись обратно в Миллерово. Правоохранители задержали злоумышленников в Ростовской области и доставили в Новосибирск, где проводилось расследование убийства.





Олег Марков



Сейчас уголовное дело в отношении двух жителей Ростовской области - 51-летнего Сергея Калинина и 47-летнего Олега Маркова, а также 67-летнего инициатора убийства рассматривают в Новосибирском областном суде. Разбирательство продолжится 29 сентября.



Напомним, в Миллерово Олег Марков вёл спортивный кружок для детей по дисциплине «Карате Кекусинкай».