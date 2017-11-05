Авторизация

Регистрация


  • USD 59.25
  • EUR 68.70
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

Движение по пойменному мосту на Южном въезде в Ростов откроют 18 ноября

Движение по пойменному мосту на Южном въезде в Ростов откроют 18 ноября
Движение по пойменному мосту на Южном въезде в Ростов откроют 18 ноября. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили в правительстве области.
- Движение транспорта откроется по новому пойменному мосту и одной выездной эстакаде, - добавили в региональном правительстве. - По второй - въездной - эстакаде транспорт будет пущен до конца этого года.

Полностью реконструкция на этом участке завершится в мае следующего года. Напомним, работы на Южном въезде в Ростов начались в декабре 2016 года. В рамках реконструкции на первом этапе будет расширена проезжая часть, сооружен новый пойменный мост, две эстакады и разворотный путепровод.

Общая стоимость реконструкции всего участка составит 2,9 млрд рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.