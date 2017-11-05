Движение по пойменному мосту на Южном въезде в Ростов откроют 18 ноября



Движение по пойменному мосту на Южном въезде в Ростов откроют 18 ноября. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили в правительстве области.

- Движение транспорта откроется по новому пойменному мосту и одной выездной эстакаде, - добавили в региональном правительстве. - По второй - въездной - эстакаде транспорт будет пущен до конца этого года.



Полностью реконструкция на этом участке завершится в мае следующего года. Напомним, работы на Южном въезде в Ростов начались в декабре 2016 года. В рамках реконструкции на первом этапе будет расширена проезжая часть, сооружен новый пойменный мост, две эстакады и разворотный путепровод.



Общая стоимость реконструкции всего участка составит 2,9 млрд рублей.