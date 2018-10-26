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Девушки с инвалидностью выступили на показе мод в Ростове

Девушки с инвалидностью выступили на показе мод в Ростове
Необычный показ мод прошёл в Ростове. Моделями на нём выступили девушки с инвалидностью.

В показе «Биение сердца» приняли участие 12 красавиц с ограниченными возможностями. Каждая продемонстрировала по три наряда: повседневный, вечерний и свадебный. Автором и организатором мероприяти стала инвалид-колясочник Янина Серенко.

Идея появилась ещё два года назад. В 2017 году организовать такое мероприятие не удалось, потому что Янина не смогла найти помещение. Но в этот раз у неё всё получилось. Конечно, организация была сложной: нужно было обеспечить моделям транспорт, найти спонсоров, договориться с бутиками, которые предоставили девушкам одежду, найти волонтёров, визажистов, модельеров. За две недели Янина справилась со всем.
– Для меня важно, чтобы люди в мире не делились на «вас» и «нас». Мы должны быть вместе, единой силой. Я хочу сломать стереотипы общества, что человек с инвалидностью — это несчастный человек. Каждая девушка должна чувствовать себя красивой, женственной, сексуальной.

Девушки с инвалидностью выступили на показе мод в Ростове

Янина Серенко тоже выступила моделью. Девушка является общественным деятелем, инструктором по аэробике для людей с инвалидностью, участницей благотворительных забегов. Недавно осуществила свою мечту и прыгнула с парашютом.

Каждая из 12 моделей ведет активный образ жизни, занимается спортом, творчеством и общественной деятельностью. Например, Людмила Бударёва - профессиональный хореограф, балетмейстер-постановщик, основатель и руководитель проекта «Расцвет талантов». В 2016 году девушка попала в ДТП и получила травму позвоночника. С тех пор Людмила активно работает над своим восстановлением и не теряет надежды снова научиться ходить.

Девушки с инвалидностью выступили на показе мод в Ростове

Сейчас она трудится над созданием инклюзивного досугового центра, где каждый ребёнок со сложностями здоровья сможет обучаться по направлениям «Театр», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».

Ещё одна участница показа, Александра Денисенко, побывала более чем в 40 странах мира. К тому же, она художница, выращивает экзотические растения и управляет сетью собственных магазинов одежды.
Девушки с инвалидностью выступили на показе мод в Ростове

Анна Ланцберг занимается бочче в физкультурно-спортивном клубе «Прометей». В 2017 году получила дипломом третьей степени в открытом чемпионате области по спорту лиц с ограниченными возможностями. Также занимается адаптивной верховой ездой.

Девушки с инвалидностью выступили на показе мод в Ростове

Показ прошел на «ура». На протяжении всего времени гости не прекращали аплодировать красавицам.
Мы справились. Огромное спасибо девочкам, моделям. Вы шикарны, - сказала Янина Серенко, закрывая мероприятие. - Я всегда видела ту истинную красоту, которая в вас есть. Сегодня вы раскрылись еще больше. Спасибо гостям за поддержку, улыбки, аплодисменты.

Девушка планирует в следующем году провести еще один показ и привлечь к нему больше моделей и гостей. Янина хочет подключить к участию в показе не только девушек, но и мужчин и детей.

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