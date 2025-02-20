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Депутат Заксобрания Ростовской области Владимир Ревенко сложил мандат 20 февраля. Об этом сообщили на 17-м заседании Законодательного собрания Ростовской области.Поводом для досрочного прекращения полномочий послужило назначение Владимира Ревенко на должность заместителя губернатора Ростовской области. Соответствующий указ был подписан губернатором Юрием Слюсарем 12 февраля.Владимир Ревенко уроженец Ростова-на-Дону. По образованию он инженер-механик.С 2007 по 2011 год он занимал пост главы местного отделения партии «Единая Россия» в Октябрьском районе Ростова.Владимир Ревенко был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области в трех созывах: 5, 6 и 7. В 2018 году его избрали руководителем фракции «Единая Россия» в областном парламенте.В связи с переходом на новую должность Владимир Ревенко также покинул пост руководителя ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».