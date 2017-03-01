Девушка засунула в задний проход пятирублевую монету в Ростове





В Ростове-на-Дону 28-летняя девушка засунула пятирублевую монету себе в задний проход. Такой необычный эксперимент она решила провести 27 февраля в своем доме в садоводческом товариществе «Восток». Однако вытащить деньги обратно она не смогла. Испугавшись, женщина позвонила в скорую помощь, сообщает DonDay.ru.



Пострадавшую с инородным телом в прямой кишке доставили в больницу. Там монету удалось вытащить. Остается только гадать, какие мотивы двигали любительницей экспериментов.