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Департамент ЧС Ростова предупредил о возможном затоплении ряда улиц

Департамент ЧС Ростова предупредил о возможном затоплении ряда улиц

Городской департамент ГО и ЧС Ростова предупредил о возможном затоплении ряда улиц.

Как сообщалось ранее, 6 июня в донской столице ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 20-24 м/с.

По информации ведомства, в Ростове в зоне подтопления могут оказаться Привокзальная площадь, район пересечения проспекта Будённовского и улицы Пушкинской, пересечение улиц Стадионной и Нансена, Малиновского и Всесоюзной, улица Шоссейная.

Во время непогоды ростовчан просят не прятаться под одиноко стоящими деревьями, во время грозы не разговаривать на улице по телефону, при затоплении помещения покинуть его или подняться на верхние этажи.

Жителям Ростова также рекомендуют без необходимости не выходить на улицу, заранее забрать детей из секций, а лучше воздержаться от их посещения.

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