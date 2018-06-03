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Четверо жителей Ростова стали стали заслуженными артистами России

Четверо жителей Ростова стали стали заслуженными артистами России
Заслуженными артистами России стали четверо деятелей искусства Ростова. Указ о присвоении почетного звания 1 июня подписал президент страны.

По информации DonDay.ru, за профессиональные заслуги наградят актрису академического театра им. Максима Горького Юлию Борисову. Вот уже четверть века она не оставляет зрителей равнодушными. Кроме того, в числе заслуженных - руководитель Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова Александр Буйвол.

Отметили также двух звезд Ростовского государственного музыкального театра. Звание получили артист балета Константин Ушаков и солист вокальной труппы Александр Лейченков. Они выходят на сцену музтеатра вот уже 18 лет.

Торжественная церемония награждения пройдет в ближайшее время. Свои медали деятели искусства получат из рук губернатора.

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