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Автомобилистов обяжут надевать светоотражающие жилеты

Автомобилистов обяжут надевать светоотражающие жилеты
Фото: Ruspekh.ru

С 18 марта в силу вступит закон, обязывающий водителей надевать флуоресцентную одежду, выходя из машины на обочине вне городов, сел, деревень и других населенных пунктов ночью или в условиях плохой видимости днём.

По мнению разработчиков закона, нововведение позволит снизить риск ДТП на дорогах в тёмное время суток. Отметим, что законом не предусмотрены штрафы, если на водителе вдруг отсутствует спецодежда.

Однако сотрудники ГИБДД теперь смогут по-иному трактовать причинно-следственные связи возникшего в условиях плохой видимости ДТП. Водителя, не одетого в сигнальную одежду, смогут признать виновным в случившемся происшествии.

Спецодежда для водителей должна соответствовать стандартам ГОСТа. Светоотражающие элементы на ней могут иметь три флуоресцентных цвета: желтый, красный и оранжевый.

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