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Археологи нашли фрагменты построек первых жителей Ростова

Археологи нашли фрагменты построек первых жителей Ростова

Уже завершая раскопки на площади 5-го Донского корпуса, в районе пересечения улицы Станиславского с переулком Братским археологи обнаружили пять объектов, относящихся к ранней истории города.

На глубине около метра сохранились фрагменты нескольких построек первых жителей Ростова, датируемых второй половиной 18 века.
- Жилища первых поселенцев Ростова представляли собой небольшие землянки и полуземлянки. По углам их укрепляли бревенчатыми столбами, между которыми обшивали досками, чтобы земля не осыпалась. Внутри землянки устраивали печь, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - Для того чтобы соорудить такие жилища, не требовалось особого строительного материала и больших затрат времени. Подобную землянку частично удалось изучить в ходе раскопок между проспектом Буденновским и переулком Островского.

Археологи нашли фрагменты построек первых жителей Ростова

На пересечении с переулком Братским археологи обнаружили следы пяти хозяйственных построек с печами внутри. На земле хорошо видны их следы, они выделяются рыжими пятнами. Постройки представляли собой вырытую в земле яму, в стене которой на уровне пояса находилась камера печи. В одной из них устье было обложено кирпичом. По словам специалистов, наличие пяти печей отнюдь не говорит о том, что здесь находилось такое же количество землянок. Печь могла использоваться, например, несколькими семьями. Или обитатели жилища могли заложить пришедшую со временем в негодность печь и устроить новую в другом месте.

Археологи нашли фрагменты построек первых жителей Ростова

Во время работ здесь нашли металлический ухват. С помощью него хозяйки доставали из печи чугунки и горшки с едой.
- Ранняя история города археологически практически не изучена. За исключением территории крепости Дмитрия Ростовского, первые поселения (форштадты) города не внесены в перечень охраняемых объектов, - добавляет Александр Нечипорук.

Первыми поселенцами были в основном солдаты и их семьи, входившие в гарнизон Анненской крепости, который перевели в крепость Дмитрия Ростовского с началом ее строительства. Они же участвовали в ее возведении. Крепость располагалась между нынешними улицей Чехова и переулком Крепостным, улицами Максима Горького и Береговой.

Археологи нашли фрагменты построек первых жителей Ростова

Возникновение города Ростова-на-Дону и начальный период его истории связаны со строительством Темерницкой таможни (учреждена 15 декабря 1749 г.) и крепости Святого Димитрия Ростовского в середине 18 века. Официальная дата основания города – 1749 год – связана с переносом из Старочеркасска в устье Темерника таможни, в связи с чем начались переселение сюда некоторой части населения и строительство жилых землянок и казенных пакгаузов.

Археологи нашли фрагменты построек первых жителей Ростова

После строительства крепости Дмитрия Ростовского в 1761 году название Темерницкой таможни исчезает из официальных бумаг и заменяется «Доломановским форштадтом». Таким образом, первое поселение превращается в первый форштадт крепости. Застройка форштадтов (Доломановского, Солдатского, Полуденного) имела регулярную планировку вдоль берега Дона, характерную для российских военных поселений 18 века. Со временем планировка форштадтов превращается в систему городских улиц и кварталов. Они стали основой города Ростова-на-Дону. Впервые наименование «город» эти бывшие при крепости поселения получили в 1797 году.

Археологи нашли фрагменты построек первых жителей Ростова

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