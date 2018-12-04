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Актриса Татьяна Кравченко рассказала об отношениях с таганрожцем Фёдором Добронравовым

Актриса Татьяна Кравченко рассказала об отношениях с таганрожцем Фёдором Добронравовым
Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Сваты», рассказала об отношениях с таганрожцем Фёдором Добронравовым.

На своей странице в «Инстаграме» артистка написала, что с партнёром по съёмочной площадке её связывают тёплые дружеские отношения.
- Возможно, благодаря такому тесному общению на площадке нам удалось плодотворно сыграть любящих супругов и завести прекрасные дружеские отношения в жизни, - призналась Кравченко.

Запись сопровождается совместным фото с актёром со съёмок картины.

Добавим, что Фёдору Добронравову и его сериальной жене Татьяне Кравченко неоднократно приписывали служебный роман. Но каждый раз слухи не подтверждались. За уроженцем Таганрога давно закрепилась слава примерного семьянина. Со своей супругой он познакомился ещё в школе. Они воспитали двоих сыновей, которые также стали актёрами. Сейчас в семье подрастают три внучки.

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