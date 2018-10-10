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Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов рассказал о съёмках сериала «Сваты-7»

Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов рассказал о съёмках сериала «Сваты-7»
Уроженец Таганрога известный актёр Фёдор Добронравов рассказал о съёмках сериала «Сваты-7».
Новый сезон будет состоять из 16 серий. Половину из них уже отсняли. Как отметил артист, сценарий написан в лучших традициях «Сватов» - легко, весело, непринуждённо. Не обойдётся без семейных неурядиц, но все конфликтные ситуации в семье Ивана Степановича и Валентины Петровны Будько, как обычно, разрешаются с помощью искромётного юмора.

Фёдор Добронравов также рассказал, как успели повзрослеть самые маленькие персонажи «Сватов» - внуки.
- Наши до недавнего времени малыши невероятно выросли. Ребята-близняшки стали совсем взрослыми. Представляете, у Кости 47-й размер ноги, - рассказал актёр. - А Женечка и вовсе стала мамой.

Добавим, что съёмки нового сезона «Сватов» проходили в Беларуси, а не как раньше, в Украине.

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