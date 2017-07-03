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2,5 тысячи утят задержали на границе в Ростовской области

2,5 тысячи утят задержали на границе в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области на границе с Украиной задержали 2,5 тысячи утят.

Живой груз перевозил россиянин в автомобиле «Нива». Птенцы находились в 32 клетках.
- По словам водителя, птенцы были приобретены им для дальнейшей реализации. Необходимых ветеринарных документов на груз владелец предоставить не смог, - рассказали в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области. - Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Мужчине придётся заплатить штраф. Пернатые «нелегалы» тем временем отправлены на карантин. Ветеринарные врачи привьют их против гриппа и будут наблюдать за их поведением в течение 30 суток.

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