2,5 тысячи утят задержали на границе в Ростовской области





В Миллеровском районе Ростовской области на границе с Украиной задержали 2,5 тысячи утят.



Живой груз перевозил россиянин в автомобиле «Нива». Птенцы находились в 32 клетках.

- По словам водителя, птенцы были приобретены им для дальнейшей реализации. Необходимых ветеринарных документов на груз владелец предоставить не смог, - рассказали в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области. - Нарушителя привлекли к административной ответственности.



Мужчине придётся заплатить штраф. Пернатые «нелегалы» тем временем отправлены на карантин. Ветеринарные врачи привьют их против гриппа и будут наблюдать за их поведением в течение 30 суток.