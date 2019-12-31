На границе с Украиной в Ростовской области заметили грузовик с надписью: «Груз 200»
В Ростовской области на границе с Украиной замечен грузовик с надписью: «Груз 200». Соответствующая информация содержится в отчёте наблюдателей миссии ОБСЕ. Сведения опубликованы на официальном сайте организации 9 января.
Белый микроавтобус «ГАЗель» с российскими номерами зафиксировали на пункте пропуска в городе Донецке 4 января.
Согласно документу на лобовом стекле транспортного средства были надписи на русском языке: «Ритуал» и «Груз 200».