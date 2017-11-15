168 отелей Ростова уже готовы принять туристов во время ЧМ-2018



Отельеры Ростова обсудили свою готовность к ЧМ-2018 в рамках ежегодной выставки «HoReCa Don. Индустрия гостеприимства», которая проходила с 15 по 17 ноября.



Мероприятие собрало на своей площадке специалистов в сфере обслуживания, чтобы познакомить их с новыми тенденциями в ресторанном бизнесе, а также продемонстрировать технические новшества и эксклюзивную донскую продукцию.



В этом году выставка приобрела поистине грандиозный масштаб. В преддверии чемпионата мира по футболу прошло заседание областной рабочей группы, которая осуществляет контроль за деятельностью ростовских отельеров. В рамках конференции владельцы коллективных средств размещения смогли задать интересующие вопросы по подготовке к мундиалю.



Директор департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова рассказала об основных задачах, лежащих на плечах организаторов чемпионата.

- Любая хозяйка, которая готовится принять гостей, должна подумать, где разместить и чем угостить, - отметила Светлана Анатольевна. - Задача сегодняшней «Хореки» - обсудить все нюансы.



Светлана Камбулова добавила, что все отели, находящиеся в городах-организаторах мундиаля, должны быть классифицированы, а также иметь паспорт безопасности.



Те гостиницы, которые ранее существовали, должны получить этот документ до конца года. Для новых отсчет времени на получение паспорта пойдет с даты ввода отеля в эксплуатацию.



Гостиница Sheraton, которая была включена в «Губернаторскую сотню инвестпроектов» и в программу подготовки Ростова-на-Дону к ЧМ-2018, не будет построена в срок.

- На сегодняшний день Sheraton исключен из федеральной программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, - отметила Светлана Камбулова.



На сегодняшний день в реестр коллективных средств размещения внесено 168 организаций. Ростов готов предложить 4 400 номеров для поселения порядка 9 000 гостей единовременно.



«HoReCa. Don» - один из крупнейших проектов для специалистов в области отельного бизнеса. В рамках встречи отельеры также обсудили вопросы пожарной безопасности, контроля работоспособности систем оповещения, интеграции локальных систем видеонаблюдения гостиниц в комплексную систему, а также обеспечения минимальной потребности в номерном фонде для представителей FIFA.



На мероприятии также провели конкурсы «Чемпионат бариста Юга России-2017», «Первый открытый донской чемпионат по пицце-2017», региональные соревнования в области барного искусства и мастерства-2017 и другие.