Житель Новошахтинска украл барана и сделал из него шашлык



В отдел полиции Новошахтинска обратился мужчина и сообщил о том, что у него украли барана. Вор был задержан 16 декабря.



Как выяснилось, горожанин ночью перелез через забор частного дома на улице Центральной. Затем он увёл со двора белого барана стоимостью четыре тысячи рублей.



Приведя животное к себе, мужчина освежевал его и приготовил из мяса шашлык.



Полицейские установили, что подозреваемый раньше привлекался к ответственности за кражу, грабёж, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о краже, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.