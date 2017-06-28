ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус»



Банк ВТБ обновил бонусные категории в рамках программы лояльности «Мой бонус» для держателей кредитных карт. С июля по сентябрь 2017 года включительно участники программы будут получать обратно на счет карты до 10% от суммы покупок, совершенных в следующих категориях: «Автозаправки», «Супермаркеты», «Косметика и парфюмерия» и «Развлечения».



Cashback выплачивается ежемесячно в рублях за покупки в бонусных категориях, проведенные по карточному счету в предыдущем месяце за счет кредитного лимита. Подключиться к программе можно бесплатно в любом отделении, обслуживающем розничных клиентов или по телефону: 8-800-200-23-26. Обновление бонусных категорий происходит ежеквартально.



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Программа «Мой бонус».