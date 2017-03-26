В Таганроге рецидивист, угрожая ножом, ограбил своего знакомого во время застолья
В Таганроге гость, угрожая ножом, ограбил хозяина жилья во время застолья. О происшествии полицейским сообщил потерпевший. Опасаясь расправы, мужчина отдал новому знакомому 4 тысячи рублей и мобильный телефон.
- 27 марта полицейские задержали злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний ростовчанин.
В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под стражей.