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В Таганроге рецидивист, угрожая ножом, ограбил своего знакомого во время застолья

В Таганроге рецидивист, угрожая ножом, ограбил своего знакомого во время застолья

В Таганроге гость, угрожая ножом, ограбил хозяина жилья во время застолья. О происшествии полицейским сообщил потерпевший. Опасаясь расправы, мужчина отдал новому знакомому 4 тысячи рублей и мобильный телефон.
- 27 марта полицейские задержали злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний ростовчанин.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под стражей.

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