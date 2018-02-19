В Ростовской области мужчина пытался перебросить в исправительную колонию 15 мобильных телефонов
В Новочеркасске мужчина пытался перебросить в исправительную колонию 15 мобильных телефонов.
21 февраля сотрудники колонии № 14 задержали 27-летнего мужчину. Он пытался перебросить на режимную территорию пять свертков, обмотанных скотчем, в которых были телефоны.
- В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, материал будет направлен в мировой суд Новочеркасска, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.