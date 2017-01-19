В Ростове 32-летний рецидивист украл из квартиры шубу и деньги

В Советском районе Ростова мужчина украл из квартиры норковую шубу и деньги. Сумма ущерба составила почти 90 тыс. руб. О краже в полицию сообщила хозяйка квартиры.

- Вор проник в квартиру, расположенную в многоэтажном доме на проспекте Стачки, взломав окно. Там он похитил женскую шубу и деньги, после чего скрылся, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила около 90 тыс. руб.



По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний мужчина ранее судимый за совершение аналогичного преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

