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В Батайске 39-летний ростовчанин украл из магазина 24 холодильника и 5 товарных тележек

В Батайске 39-летний ростовчанин украл из магазина 24 холодильника и 5 товарных тележек

В Батайске 39-летний ростовчанин украл из магазина 24 холодильника и 5 товарных тележек на общую сумму около 450 тыс. руб. Мужчина взял оборудование в аренду, а позже отказался возвращать его хозяевам.
- В полицию обратилась администрация одной из торговых точек и сообщила о хищении 24 холодильников и 5 тележек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Выяснилось, что мужчина ранее заключил договор аренды с организацией, по истечению его срока, отказался вернуть имущество законным владельцам.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. В отношении 39-летнего ростовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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