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Под Ростовом в производственном цехе произошёл пожар

Под Ростовом в производственном цехе произошёл пожар
В Аксайском районе в производственном помещении произошёл пожар. Возгорание началось 11 октября около двух часов ночи в станице Грушевской.

На улицу Юбилейную, где произошёл пожар, прибыли 16 спасателей и четыре единицы техники. К моменту их прибытия в здании огнём было охвачено восемь квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Пожарным понадобилось около получаса, чтобы полностью ликвидировать горение. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

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