Под Ростовом в производственном цехе произошёл пожар



В Аксайском районе в производственном помещении произошёл пожар. Возгорание началось 11 октября около двух часов ночи в станице Грушевской.



На улицу Юбилейную, где произошёл пожар, прибыли 16 спасателей и четыре единицы техники. К моменту их прибытия в здании огнём было охвачено восемь квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Пожарным понадобилось около получаса, чтобы полностью ликвидировать горение. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.