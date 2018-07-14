Движение по трем улицам ограничат в Ростове-на-Дону



Движение автомобилей ограничат в донской столице по бульвару Дружбы, проспектам Королева и Коммунистическому. Об этом рассказали в администрации города.



Так, по Королева машины не смогут проехать по правой полосе в створе дома № 1а. Ограничение введут с 27 по 31 августа из-за работ в котельной.



Кроме того, водителям временно запретят двигаться по Коммунистическому проспекту возле дома № 27/2 и по дороге к бульвару Дружбы в створе дома № 25. Ограничение на участках будет действовать с 5 августа по 30 сентября. Там проведут ремонт теплотрассы.