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Два наркопритона закрыли в Ростовской области

Два наркопритона закрыли в Ростовской области
В Ростовской области закрыли два наркопритона. Так, в Азове 36-летняя женщина предоставляла свой дом местным жителям для употребления наркотиков.

Похожее преступление раскрыли полицейские в Цимлянском районе. Правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, который ранее был судим за хранение наркотических веществ.

- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Им грозит до четырех лет лишения свободы.

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