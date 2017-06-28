Два наркопритона закрыли в Ростовской области



В Ростовской области закрыли два наркопритона. Так, в Азове 36-летняя женщина предоставляла свой дом местным жителям для употребления наркотиков.



Похожее преступление раскрыли полицейские в Цимлянском районе. Правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, который ранее был судим за хранение наркотических веществ.



- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Им грозит до четырех лет лишения свободы.