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Жительница Таганрога дала отпор напавшему на неё грабителю

Жительница Таганрога дала отпор напавшему на неё грабителю
Gorlovka.today

В Таганроге местная жительница дала отпор напавшему на нее грабителю. Вечером 31 января недалеко от пересечения улиц Чехова и Пархоменко неизвестный попытался отобрать у женщины сумку. Но она смогла дать ему отпор, и налетчику пришлось бежать несолоно хлебавши.

О случившемся таганроженка заявила в полицию. Прибывшие на место оперативники несколькими часами позднее смогли установить личность и задержать неудачливого грабителя.
- Им оказался 34-летний житель Таганрога, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».

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