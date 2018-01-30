Жительница Таганрога дала отпор напавшему на неё грабителю



Gorlovka.today



В Таганроге местная жительница дала отпор напавшему на нее грабителю. Вечером 31 января недалеко от пересечения улиц Чехова и Пархоменко неизвестный попытался отобрать у женщины сумку. Но она смогла дать ему отпор, и налетчику пришлось бежать несолоно хлебавши.



О случившемся таганроженка заявила в полицию. Прибывшие на место оперативники несколькими часами позднее смогли установить личность и задержать неудачливого грабителя.

- Им оказался 34-летний житель Таганрога, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».