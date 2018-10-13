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Житель Азова застрелил на охоте приятеля

Житель Азова застрелил на охоте приятеля
Житель города Азова подозревается в убийстве своего знакомого.

По данным следствия, 15 октября азовчанин на охоте выстрелил из охотничьего ружья в взлетевшую птицу, но по неосторожности попал в своего 36-летнего знакомого. Прибывшие на место медики «скорой» госпитализировали мужчину с ранением головы, однако, несмотря на старания врачей, он скончался.
- В отношении 41-летнего жителя Азова возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.

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