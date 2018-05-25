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Женщина и ее четырехлетний сын погибли под колесами поезда в Ростовской области

Женщина и ее четырехлетний сын погибли под колесами поезда в Ростовской области
Женщина и ее четырехлетний сын погибли под колесами поезда в Ростовской области. Трагическое происшествие случилось 26 мая примерно в 23.30 в Красносулинском районе.

По предварительной версии, 36-летняя женщина и два ее сына, 3 и 4 лет, перебегали железную дорогу в районе станции Замчалово. Как раз в этот момент по ней ехал грузовой поезд, который мать проигнорировала. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, все трое оказались под колесами транспортного средства.

- Женщина и ее 4-летний сын скончались мгновенно на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России. – Младшего мальчика с тяжелыми травмами доставили в ЦГБ больницы им. В. И. Ленина города Шахты.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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