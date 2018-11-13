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Здание бывшего кафе сгорело в Каменске-Шахтинском

Здание бывшего кафе сгорело в Каменске-Шахтинском

Заброшенное кафе сгорело в Ростовской области. Пожар случился 15 ноября около 5 часов в Каменске-Шахтинском.

Двухэтажное нежилое здание загорелось на улице Набережной. Огонь охватил строение по всему периметру. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Прибывшим спасателям понадобилось порядка полутора часов, чтобы ликвидировать пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Добавим, что ранее в здании располагалось кафе. После его закрытия владелец пытался подать помещение за 14 млн рублей.
Здание бывшего кафе сгорело в Каменске-Шахтинском

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