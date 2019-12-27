В Ростовской области в кафе случился пожар



Ночью 28 декабря в Ростовской области в кафе случилось возгорание. Пожар произошёл в городе Новошахтинске.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии на улице Рабоче-Крестьянская поступило в 03:08. На момент прибытия спасателей, огнём была охвачена площадь два квадратных метра.

- В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве.



К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Им понадобилось порядка 10 минут, чтобы ликвидировать пожар. Причины возгорания устанавливаются.