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За сутки в Ростове неизвестные сожгли три машины

За сутки в Ростове неизвестные сожгли три машины
За сутки в Ростове неизвестные сожгли три машины. 22 июня в донской столице злоумышленники устроили два поджога. Ночью неизвестные спалили «Рено Логан» и «Хендай Акцент» на улице Пескова. Пожар распространился на площади 2 квадратных метра. К приезду спасателей автомобили уже не горели.

Днем того же дня на улице Мурлычева запылала «Ауди А8». Площадь горения составила 2 квадратных метра. Спустя несколько минут на место происшествия приехали сотрудники службы спасения и потушили огонь.

- В обоих случая причина пожара - поджог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Погибших и пострадавших нет.

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