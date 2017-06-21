За сутки в Ростове неизвестные сожгли три машины



За сутки в Ростове неизвестные сожгли три машины. 22 июня в донской столице злоумышленники устроили два поджога. Ночью неизвестные спалили «Рено Логан» и «Хендай Акцент» на улице Пескова. Пожар распространился на площади 2 квадратных метра. К приезду спасателей автомобили уже не горели.



Днем того же дня на улице Мурлычева запылала «Ауди А8». Площадь горения составила 2 квадратных метра. Спустя несколько минут на место происшествия приехали сотрудники службы спасения и потушили огонь.



- В обоих случая причина пожара - поджог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Погибших и пострадавших нет.