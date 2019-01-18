Водитель, насмерть сбивший пешехода в Ростовской области, отделался условным сроком



Водитель автомобиля ВАЗ, сбивший насмерть пешехода в Каменском районе, получил полтора года условно. Мужчина обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.



По версии Каменского районного суда, смертельное ДТП случилось 21 февраля 2017 года. Подсудимый вечером ехал на своем авто, не заметил пешехода и допустил на него наезд.



В результате аварии 43-летний мужчина получил множественные травмы, от которых умер в больнице.



После аварии в отношении водителя возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. Изучив все детали и обстоятельства, суд вынес приговор: полтора года условно. Кроме того, осужденному запретили в течение года садиться за руль транспортного средства.