Во время пожара в частном доме в Ростовской области погибли мужчина и женщина





Во время пожара в частном доме в Ростовской области погибли мужчина и женщина. Возгорание произошло 22 февраля примерно в час ночи на улице Буланова в селе Кутейниково Родионово-Несветайского района.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, частный дом загорелся на площади примерно 64 квадратных метра. Три пожарных расчета справились с огнем спустя примерно полчаса.

- При разборе завалов на месте происшествия были обнаружены тела 67-летней женщины и мужчины, личность которого устанавливается, - отметили в ведомстве.