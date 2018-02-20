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Во время пожара в частном доме в Ростовской области погибли мужчина и женщина

Во время пожара в частном доме в Ростовской области погибли мужчина и женщина

Во время пожара в частном доме в Ростовской области погибли мужчина и женщина. Возгорание произошло 22 февраля примерно в час ночи на улице Буланова в селе Кутейниково Родионово-Несветайского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, частный дом загорелся на площади примерно 64 квадратных метра. Три пожарных расчета справились с огнем спустя примерно полчаса.
- При разборе завалов на месте происшествия были обнаружены тела 67-летней женщины и мужчины, личность которого устанавливается, - отметили в ведомстве.

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