В Таганроге в заброшенном гараже мужчина изнасиловал девочку





Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки разыскивается в Таганроге.



Неизвестный надругался над ребёнком 2 мая в одном из заброшенных гаражей на улице Сергея Шило. Совершив изнасилование, преступник сбежал. О случившемся девочка рассказала родителем, которые обратились в полицию.



Правоохранители составили со слов школьницы фоторобот подозреваемого. На вид ему 30-45 лет, рост - около 175-180 сантиметров. Мужчина худощавого телосложения, лысый, с многодневной щетиной. У него большой нос.



Всех, кто видел подозреваемого, узнал его по описанию, просят сообщить по телефонам: 02, 632-054, 8-928-907-63-70.

