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В Таганроге в заброшенном гараже мужчина изнасиловал девочку

В Таганроге в заброшенном гараже мужчина изнасиловал девочку

Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки разыскивается в Таганроге.

Неизвестный надругался над ребёнком 2 мая в одном из заброшенных гаражей на улице Сергея Шило. Совершив изнасилование, преступник сбежал. О случившемся девочка рассказала родителем, которые обратились в полицию.

Правоохранители составили со слов школьницы фоторобот подозреваемого. На вид ему 30-45 лет, рост - около 175-180 сантиметров. Мужчина худощавого телосложения, лысый, с многодневной щетиной. У него большой нос.

Всех, кто видел подозреваемого, узнал его по описанию, просят сообщить по телефонам: 02, 632-054, 8-928-907-63-70.

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